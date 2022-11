Eccellenza Lazio girone B, i risultati della decima giornata

In attesa dei posticipi delle prime due classifica Sora e Gaeta si è svolta la decima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Solo una squadra è riuscita a vincere in trasferta, l'Audace corsara sul campo dell'Atletico Torrenova. Cinquina per l'Insieme Formia in casa contro la Vigor Perconti con Perchaud protagonista, mentre ai piedi della zona promozione si segnalano le vittorie di Colleferro, contro l'Anagni per i gol di Amici e Valentino, Luiss e Certosa, mentre la sfida di metà classifica tra Ferentino e Villalba termina a reti bianche.

ATLETICO TORRENOVA - AUDACE 0-1

CERTOSA - FONTE MERAVIGLIOSA 2-0

COLLEFERRO - ANAGNI 2-1

FERENTINO - VILLALBA 0-0

ITRI - TOR SAPIENZA 1-0

LUISS - VICOVARO 2-0

INSIEME FORMIA - VIGOR PERCONTI 5-1