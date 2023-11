Eccellenza Lazio girone B, i risultati della decima giornata: L'Anagni sorprende il Colleferro, vola l'UniPomezia

Si è conclusa la decima giornata del girone B di Eccellenza Lazio.

L'Anagni sorprende il Colleferro, vola l'UniPomezia

Un Ognissanti di passione per i tifosi del Colleferro, che freschi di cambio allenatore cedono all'Anagni in trasferta con Ciotoli mattatore. Ne approfitta l'UniPomezia, vittorioso a Formia grazie al gol decisivo di Camara. In attesa del Terracina secondo tiene il passo anche la Lodigiani, che vince di misura contro l'Ardea con un gol del solito Antongiulio Picci.

Monte San Biagio e Nettuno non si fanno male

In zona salvezza in attesa dei posticipi non ci sono vittorie. Spicca lo scontro diretto Nettuno - Monte San Biagio, con un pareggio che smuove la classifica di entrambe. Resta ultimo in classifica il Ferentino, che strappa comunque un buon punto nella trasferta di Vicovaro con Ciocchetti e Sartorio che rispondono alla doppietta di Prioteasa.

I tabellini

CITTA’ DI ANAGNI – COLLEFERRO 2-0

CITTA’ DI FORMIA – UNIPOMEZIA 0-1

LODIGIANI – RACING ARDEA 1-0

NETTUNO – MONTE SAN BIAGIO 1-1

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – VIS SEZZE 0-1

VICOVARO – FERENTINO 2-2

ROCCASECCA – GAETA (15.30)

TERRACINA – CERTOSA (15.30)

ATLETICO PONTINIA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA (15.30)