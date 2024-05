Eccellenza Lazio girone B, i risultati dell'ultima giornata: il Terracina si prende la Serie D

Non ha tradito le aspettative di spettacolarità l'ultima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Dopo la calma apparente degli anticipi della mattina, tra squadre non impegnate né nella lotta per il titolo né in quella retrocessione, terminati con tre pareggi e il 2-2 interno tra Monte San Biagio e Colleferro. Non ha deluso la lotta retrocessione, con il Città di Formia che si tiene aggrappato ai play-out con il rotondo 7-0 al malcapitato Nettuno già retrocesso, con Buglia protagonista. Risponde presente anche il Ferentino, che avrà il fattore campo proprio con il Città di Formia nei play-out dopo il rotondo 6-1 al Racing Ardea, fermo a nove punti, a firma degli scatenati Sartorio e Capogna. La copertina è sicuramente della lotta promozione, arrivata in bilico fino agli ultimi minuti. A fine primo tempo infatti il Terracina era bloccato sullo 0-0 nel neutro di Cisterna, come pure l'UniPomezia era fermo sull'1-1 in casa del C.S Primavera. Nel secondo tempo i pometini possono sognare, il Pontinia passa avanti con Gesmundo e l'UniPomezia poi trova il vantaggio grazie a Delgado. La reazione del Terracina è furiosa, e prima il solito Curiale al 25' pareggia i conti e poi Celli al 36' mette definitivamente il sigillo sul match, spedendo l'UniPomezia ai play-off nazionali. Il Pontinia si può consolare con la salvezza, con il Tor Sapienza che cede in casa per 4-1 all'Anagni e saluta la categoria per il distacco di nove punti dai pontini. Inutile il 2-1 esterno della Lodigiani a firma del solito Picci, per andare ai play-off o allo spareggio sarebbe servita una sconfitta del Terracina e un pari dell'UniPomezia.

I tabellini

MONTE SAN BIAGIO - COLLEFERRO 2-2

VICOVARO - CERTOSA 1-1

VIS SEZZE - GAETA 1-1

ATLETICO PONTINIA - TERRACINA 1-2

C.S PRIMAVERA - UNIPOMEZIA 1-2

TOR SAPIENZA - ANAGNI 1-4

FERENTINO - RACING ARDEA 6-1

CITTA DI FORMIA - NETTUNO 7-0

ROCCASECCA - LODIGIANI 1-2

I verdetti

TERRACINA, promossa in Serie D

UNIPOMEZIA, ai play-off nazionali

FERENTINO, CITTA DI FORMIA, ai playout

NETTUNO, RACING ARDEA, TOR SAPIENZA, retrocesse in Promozione