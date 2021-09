Eccellenza Lazio, ecco la prima giornata del girone A

Il 19 setttembre 2021 prenderà il via il campionato di Eccellenza del Lazio. Anche per questa stagione, causa pandemia Covid 19, l'Eccellenza laziale sarà suddivisa in tre gironi (A-B-C) con 16 squadre ciascuno.

La formula dell'Eccellenza

Le società che si classificheranno al 1º posto di ciascun girone verranno ammesse alla disputa dei play-off A, mentre le squadre classificatesi al 2º posto verranno ammesse alla disputa dei play-off B. Le squadre ammesse ai play-off A si incontreranno tra loro in partita secca su campo neutro. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. La classifica verrà stabilita assegnando 3 punti per la gara vinta nei tempi regolamentari, 2 punti per la gara vinta ai tiri di rigore, 1 punto per la gara persa ai tiri di rigore, 0 punti per la gara persa nei novanta minuti. Le società classificatesi al 1º e 2º posto al termine dei play-off A acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’iscrizione alla prossima Serie D mentre la società terza classifiata verrà ammessa ai play-off nazionali.

Gli stessi prinicipi saranno seguiti dai play-off B con la differenza che solo la prima squadra classificata verrà ammessa ai play-off nazionali.

Eccellenza Lazio, Girone A

Di seguito le 16 squadre inserite nel Girone A di Eccllenza del Lazio e la prima giornata di campionato in programma domenica 19 settembre:

Ladispoli - Campus Eur;

Aranova - Boreale Donorione;

Atletico-Vescovio;

Ottavia - Astrea;

Parioli - Città di Cerveteri;

Faul Cimini - Certosa;

Pomezia - Grifone Gialloverde;

W3 Maccarese - Fiumicino.

(Foto dal profilo Facebook Asd Aranova)