Eccellenza Lazio girone A, le partite della trentaquattresima giornata

Ancora in ballo tanti verdetti per l'ultima giornata del girone A di Eccellenza Lazio, che deve ancora decidere chi andrà in Serie D. Basta un punto all'Anzio per la promozione diretta, e proverà a prenderselo nella sfida casalinga con la W3 Maccarese ormai rimasta senza obiettivi tangibili in campionato. Prova a sperare comunque la Boreale, che ospita un Nettuno motivato a prendersi la salvezza diretta sul campo senza passare per i playout. In zona salvezza da segnalare anche la lotta per la retrocessione diretta, con il FalascheLavinio che va sul campo della Vis Sezze per sperare di tenere i due punti di vantaggio sul Fiano Romano, impegnato con il Cerveteri già certo della zona playout.

ANZIO – W3 MACCARESE

ASTREA – ACADEMY LADISPOLI

BOREALE – NETTUNO

CAMPUS EUR – POL. FAVL CIMINI

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – QUARTO MUNICIPIO

CITTA’ DI CERVETERI – FIANO ROMANO

CIVITAVECCHIA – INDOMITA POMEZIA

UNIPOMEZIA – AURELIANTICA AURELIO

VIS SEZZE – FALASCHELAVINIO