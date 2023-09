Eccellenza Lazio girone A, i risultati della terza giornata

In attesa di Amatrice Rieti si è chiusa gran parte della terza giornata del girone A di Eccellenza Lazio. Una sola squadra resta in vetta, ed è il Pomezia che in trasferta stende la Luiss per 3-0 con i gol di Fofi, Massella e Corsetti. Inseguono il Campus EUR, vincitore con un poker contro l'Audace, e la matricola terribile Romulea, anche lei con quattro gol inflitti sorprendentemente al Civitavecchia. Ancora zero punti per il Valmontone, che resta sul fondo della classifica dopo la sconfitta di misura con l'Aurelianticaurelio.

ASTREA – POL. FAUL CIMINI 0-0

AUDACE 1919 – CAMPUS EUR 1960 0-4

AURELIA AN.TICA AUR – .VALMONTONE 1921 1-0

CITIZEN ACADEMY – W3 MACCARESE 2-2

LUISS – POMEZIA 1957 0-3

MONTESPACCATO – ACADEMY LADISPOLI 2-1

SS ROMULEA – CIVITAVECCHIA 1920 4-1

VILLALBA OM 1952 – ARANOVA 3-1

AMATRICE RIETI – PESCATORI OSTIA (15.30)