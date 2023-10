Eccellenza Lazio girone A, i risultati della settima giornata

Si è chiusa la settima giornata del girone A di Eccellenza Lazio, e non sono mancate le sorprese. A partire dal Pomezia secondo in classifica, steso con un netto 3-0 a marca Carlucci che certifica l'ottimo inizio di stagione della neopromossa Romulea. Vince e sale in testa il Campus EUR, che rispetta il pronostico battendo il fanalino di coda Pescatori Ostia. Continua il periodo no del Montespaccato, che cede 2-4 in casa alla W3 Maccarese grazie ai quattro gol di Damiani. Nel posticipo manca la risposta del Rieti, che rimonta il Civitavecchia ma non va oltre l'1-1 che la spedisce al secondo posto.

ACADEMY LADISPOLI – VALMONTONE 1921 2-3

SSA RIETI – CIVITAVECCHIA 1-1

AUDACE – ARANOVA 1-2

AURELIANTICAURELIO – FC VITERBO 2-0

CAMPUS EUR – PESCATORI OSTIA 2-0

CITIZEN ACADEMY – LUISS 2-3

MONTESPACCATO – W3 MACCARESE 2-4

ROMULEA – POMEZIA 3-0

VILLALBA OCRES MOCA – ASTREA 0-3