Eccellenza Lazio girone A, i risultati della sesta giornata

Nella sesta giornata del girone A di Eccellenza Lazio torna in vetta il Pomezia, che grazie ai gol di Fofi, Corsetti e Mezzina schianta per 3-2 il Citizen Academy in una partita dura e supera il Campus EUR, fermato in casa dal Ladispoli. Sorride anche il Rieti, secondo, che espugna Valmontone grazie ai gol di Covarelli e Rossi, mentre la W3 Maccarese sale in top 5 con un pirotecnico 4-2 ai danni dell'Audace. Pazzesca partita tra Luiss e Villalba, con i primi che vincono 5-4 grazie ad una tripletta di bomber De Vincenzi.

ARANOVA - AURELIANTICAURELIO 1-2

FAVL CIMINI VITERBO - SS ROMULEA 3-1

LUISS - VILLALBA OCRES MOCA 5-4

POMEZIA CALCIO - CITIZEN ACADEMY 3-2

VALMONTONE - SSA RIETI 1-2

W3 MACCARESE - AUDACE 1919 4-2

CAMPUS EUR - ACADEMY LADISPOLI 1-1

CIVITAVECCHIA - MONTESPACCATO

PESCATORI OSTIA - ASTREA