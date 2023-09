Eccellenza Lazio girone A, tutti i risultati della seconda giornata

Torna l'Eccellenza Lazio e nel girone A lo fa con tante partite interessanti, anche se con molti posticipi nel pomeriggio. Nel frattempo sale in vetta l'Aranova, che grazie a Monteforte schianta l'Astrea per 2-1 e si prende il primo posto in coabitazione con la Romulea, che espugna l'altra neopromossa Valmontone grazie al gol di Carlucci. Prima vittoria per la W3 Maccarese, trascinata dalla doppietta di Damiani.

ACADEMY LADISPOLI - AUDACE 1919 0-1

ARANOVA - ASTREA 2-1

CIVITAVECCHIA CALCIO - CITIZEN ACADEMY (15.30)

FAVL CIMINI VITERBO - LUISS 2-1

PESCATORI OSTIA - POMEZIA CALCIO 1957 (15.30)

VALMONTONE 1921 - SS ROMULEA 0-1

W3 MACCARESE - VILLALBA OCRES MOCA 1952 2-1

SSA RIETI - MONTESPACCATO (15.30)