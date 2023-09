Eccellenza Lazio girone A, i risultati della quarta giornata

Si è conclusa buona parte della quarta giornata del girone A di Eccellenza Lazio, che già sembra avere una sua direzione. A prenderla sono le due capoliste, Rieti e Pomezia, con il Rieti che travolge per 4-1 l'Academy Ladispoli mentre il Pomezia stende in casa grazie a Massella e Finucci un coriaceo Astrea. Vola alle loro spalle il Campus EUR, che si prende lo scalpo nobile del Montespaccato con un netto 3-0 a firma Fiocco e Sperati. Si ferma la Romulea, che pareggia in trasferta a Maccarese per 2-2, mentre l'Aranova sale al sesto posto grazie alla doppietta di Teti.

AC. LADISPOLI - SSA RIETI 1-4

W3 MACCARESE - ROMULEA 2-2

PESCATORI OSTIA - LUISS (15.30)

ARANOVA - CITIZEN ACADEMY 3-1

CAMPUS EUR - MONTESPACCATO 3-0

VALMONTONE - AUDACE 0-0

POMEZIA - ASTREA 2-0

FAVL CIMINI - VILLALBA 3-0

CIVITAVECCHIA - AURELIANTICAURELIO (15.30)