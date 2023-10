Eccellenza Lazio girone A, i risultati della quinta giornata

In attesa dell'atteso posticipo tra seconda e terza è il Pomezia che si porta al temporaneo primo posto in classifica del girone A di Eccellenza Lazio. I pometini pareggiano in trasferta con il Villalba per 2-2, così come la Romulea, autrice contro l'Aranova di un pareggio miracoloso con i gol di Schuan e Carlucci nel finale di match dopo essere stati sotto 0-2. Lo scontro salvezza tra Ladispoli e Pescatori Ostia va al Ladispoli, che prende i primi punti del suo campionato alle spese dei Pescatori, con Pagliuca mattatore con una doppietta.

ACADEMY LADISPOLI - PESCATORI OSTIA 2-1

ASTREA - LUISS 2-0

AUDACE - CIVITAVECCHIA 0-2

AURELIANTICAURELIO - W3 MACCARESE 1-3

CITIZEN ACADEMY - FAVL CIMINI VITERBO 1-1

MONTESPACCATO - VALMONTONE 1-3

ROMULEA - ARANOVA 2-2

VILLALBA - POMEZIA 2-2

SSA RIETI - CAMPUS EUR (15.30)