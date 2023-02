Eccellenza Lazio girone A, le partite della ventunesima giornata

Domenica torna il girone A di Eccellenza Lazio e con lui la ventunesima giornata, con tante partite interessanti e un campionato con ancora tanto da decidere. Dopo la sconfitta della scorsa settimana l'Anzio affronta la difficile trasferta di Civitavecchia nel big match di giornata, con Paolo Caputo alla sua prima partita da allenatore del Civitavecchia. Una buona occasione per accorciare per il C.S Primavera, che ospita il Fiano Romano alla ricerca di punti salvezza. Attesa anche per UniPomezia - W3 Maccarese, forse già una delle ultime chiamate per i pometini in ottica playoff. In zona salvezza c'è un importante Campus EUR - Cerveteri, con i romani fuori dalla zona playout con tre punti di vantaggio proprio sul Cerveteri che se vuole salvarsi non può sbagliare.

ACADEMY LADISPOLI - AURELIA ANTICA AURELIO

ASTREA - CIMINI

BOREALE - INDOMITA POMEZIA

CAMPUS EUR - CERVETERI

NETTUNO - FALASCHELAVINIO

VIS SEZZE - QUARTO MUNICIPIO

C.S PRIMAVERA - FIANO ROMANO

CIVITAVECCHIA - ANZIO

UNIPOMEZIA - W3 MACCARESE