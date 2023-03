Eccellenza Lazio girone A, le partite della ventottesima giornata

Domenica di rincorse e salvezze per il girone A di Eccellenza Lazio, che vedrà impegnata la sua capofila Anzio nella sentitissima sfida contro il Nettuno. I nettunensi sono dodicesimi in classifica e sulla carta sfavoriti contro gli anziati, ma data la forma balbettante dell'Anzio tutto può succedere. Proverà a ricucire i tre punti di svantaggio la Boreale, in trasferta contro il Campus EUR, e il Civitavecchia, favorito in casa contro l'Astrea che cerca di allungare il vantaggio sulla zona playout. Al quarto posto il Centro Sportivo Primavera prova a sorpassare le due davanti con il match interno contro l'Academy Ladispoli, alla ricerca di punti per accorciare sul Nettuno fuori dalla zona playout. Ben due scontri diretti in zona salvezza, con il Fiano Romano che vuole condannare definitivamente l'Indomita Pomezia e il Cerveteri che prova a scappare dalla penultima piazza che significa retrocessione diretta.

ANZIO – NETTUNO

CAMPUS EUR – BOREALE

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – ACADEMY LADISPOLI

CITTA’ DI CERVETERI – FALASCHELAVINIO

CIVITAVECCHIA – ASTREA

FIANO ROMANO – INDOMITA POMEZIA

QUARTO MUNICIPIO – POL. FAVL CIMINI

UNIPOMEZIA – VIS SEZZE

W3 MACCARESE – AURELIANTICA AURELIO