Eccellenza Lazio girone A, le partite della ventitreesima giornata

Torna domani l'Eccellenza Lazio e per il girone A non è povera di partite interessanti. In zona salvezza c'è una partita che potrebbe già dire tanto sul resto del campionato, quella tra il Ladispoli e l'Indomita Pomezia. I pometini ultimi in classifica sono alla ricerca di una vittoriache potrebbe riportarli a meno otto dalla zona playout e che sa già di ultima chiamata. Nelle zone alte spicca la sfida tra una grande delusa (finora) del campionato e la capolista, UniPomezia - Anzio. Alle spalle dell'Anzio la Boreale terza ospita la W3 Maccarese quinta, con occhi sul C.S Primavera che contro il Campus EUR vuole consolidare il suo secondo posto.

ACADEMY LADISPOLI – INDOMITA POMEZIA

ASTREA – QUARTO MUNICIPIO

BOREALE – W3 MACCARESE

CAMPUS EUR – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA

CIVITAVECCHIA – FIANO ROMANO

FALASCHELAVINIO – AURELIANTICA AURELIO

NETTUNO – POL. FAVL CIMINI

UNIPOMEZIA – ANZIO

VIS SEZZE – CITTA’ DI CERVETERI