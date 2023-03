Eccellenza Lazio girone A, le partite della ventisettesima giornata

La domenica di Eccellenza Lazio si prospetta delle più frizzanti con le tante sfide interessanti di questa giornata. La capolista Anzio va a Ladispoli per provare a fermare l'emorragia di punti, il Primavera sul campo dell'Astrea per continuare ad inseguire. Il big match di giornata però è sicuramente Boreale - Civitavecchia, in palio c'è il secondo posto e il ruolo di principale inseguitore dell'Anzio che continua a balbettare. Sfida proibitiva con l'UniPomezia per un Fiano Romano in corsa salvezza, mentre il FalascheLavinio ospita una W3 Maccarese che spera ancora nella promozione.

ACADEMY LADISPOLI – ANZIO

ASTREA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA

AURELIANTICA AURELIO – QUARTO MUNICIPIO

BOREALE – CIVITAVECCHIA

FALASCHELAVINIO – W3 MACCARESE

NETTUNO – CITTA’ DI CERVETERI

POL. FAVL CIMINI – INDOMITA POMEZIA

UNIPOMEZIA – FIANO ROMANO

VIS SEZZE – CAMPUS EUR