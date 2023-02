Eccellenza Lazio girone A, le partite della ventiquattresima giornata

Torna domani il girone A di Eccellenza Lazio e lo fa con tante partite interessanti per i suoi verdetti. La capolista Anzio vuole rialzarsi dopo lo scivolone con l'UniPomezia e affronta la Vis Sezze ottava ad Anzio. Ben più complicata la sfida del C.S Primavera, che dovrà ospitare l'UniPomezia in una sfida che ha il sapore dell'ultima chiamata per i pometini. Trasferta dura a Cerveteri per la Boreale terza in classifica, mentre il Civitavecchia si prepara per la sfida con il Campus EUR alla ricerca di punti per la salvezza. Bagarre anche in zona retrocessione, con il Nettuno poco fuori dalla zona playout che va a Pomezia a sfidare l'Indomita scivolata a undici punti dalla zona playout.

ANZIO – VIS SEZZE

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – UNIPOMEZIA

CITTA’ DI CERVETERI – BOREALE

CIVITAVECCHIA – CAMPUS EUR

FIANO ROMANO – AURELIANTICA AURELIO

INDOMITA POMEZIA – NETTUNO

POL. FAVL CIMINI – FALASCHELAVINIO

QUARTO MUNICIPIO – ACADEMY LADISPOLI

W3 MACCARESE – ASTREA