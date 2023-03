Eccellenza Lazio girone A, le partite della ventinovesima giornata

Torna con il turno infrasettimanale l'Eccellenza Lazio e per quanto riguarda il girone A non sono poche le partite interessanti. L'Anzio prova a proseguire il suo cammino contro un FalascheLavinio alla ricerca di punti salvezza. Stessa cosa il Civitavecchia, che va a Ladispoli in trasferta nella speranza di passi falsi dell'Anzio. Sfida difficile per la Boreale seconda in classifica, che gioca in casa ma ospita un'UniPomezia apparsa in ripresa nelle ultime settimane. In zona salvezza l'ultima in classifica Indomita Pomezia spera nel colpaccio contro il Quarto Municipio, con la speranza di colmare i sette punti di distanza dal penultimo posto.

ACADEMY LADISPOLI – CIVITAVECCHIA

ASTREA – CAMPUS EUR

AURELIANTICA AURELIO – CITTA’ DI CERVETERI

BOREALE – UNIPOMEZIA

FALASCHELAVINIO – ANZIO

INDOMITA POMEZIA – QUARTO MUNICIPIO

NETTUNO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA

POL. FAVL CIMINI – W3 MACCARESE

VIS SEZZE – FIANO ROMANO