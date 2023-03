Eccellenza Lazio girone A, le partite della venticinquesima giornata

Torna il girone A di Eccellenza Lazio e lo fa con una lotta scudetto che entra ancora di più nel vivo. Il big match di giornata è infatti la più classica delle sfide tra primo e secondo, quella tra la capolista Anzio e la seconda Boreale, che ospita gli anziati nella speranza di tagliare a meno uno il gap dalla capolista. Trasferta dura in casa dell'UniPomezia per la terza classificata Civitavecchia, mentre la Vis Sezze ospita la quarta C.S Primavera. Il FalascheLavinio proverà contro l'Indomita ad allungare a undici punti il vantaggio sull'ultima piazza dei pometini, mentre in zona playout c'è lo scontro diretto tra Fiano Romano e Campus EUR che si prospetta affascinante.

ACADEMY LADISPOLI – W3 MACCARESE

ASTREA – CITTA’ DI CERVETERI

AURELIANTICA AURELIO – POL. FAVL CIMINI

BOREALE – ANZIO (gara a porte chiuse)

CAMPUS EUR – FIANO ROMANO

FALASCHELAVINIO – INDOMITA POMEZIA (gara a porte chiuse)

NETTUNO – QUARTO MUNICIPIO (gara a porte chiuse)

UNIPOMEZIA – CIVITAVECCHIA

VIS SEZZE – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA