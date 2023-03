Eccellenza Lazio girone A, le partite della trentesima giornata

Continua senza sosta la giostra del girone A di promozione, che dopo l'infrasettimanale torna in campo già domenica. Ancora una volta si prende la scena la lotta di vertice, con l'Anzio che ospita un Aurelia Antica Aurelio in forma e la Boreale seconda che prova il sorpasso con la trasferta di Sezze contro la Vis. A tre punti dalla vetta prova ad approfittarne il Civitavecchia, in campo alle 16 di domenica contro il Nettuno. Sfida fondamentale in chiave salvezza quella tra Campus EUR e Academy Ladispoli, separate da due punti ai margini della zona playout ed entrambe alla caccia del posto salvezza diretta del Nettuno. Ultima chiamata per l'Indomita Pomezia, che in caso di sconfitta con la W3 Maccarese e contemporanee vittorie di Cerveteri e FalascheLavinio sarebbe condannata alla Promozione.

ANZIO – AURELIANTICA AURELIO

CAMPUS EUR – ACADEMY LADISPOLI

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – FALASCHELAVINIO

CITTA’ DI CERVETERI – POL. FAVL CIMINI

CIVITAVECCHIA – NETTUNO

FIANO ROMANO – QUARTO MUNICIPIO

UNIPOMEZIA – ASTREA

VIS SEZZE – BOREALE

W3 MACCARESE – INDOMITA POMEZIA