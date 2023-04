Eccellenza Lazio girone A, le partite della trentatreesima giornata

L'Eccellenza è alle sue battute finali e nel girone A è ancora viva la bagarre per il titolo e la conseguente promozione in Serie D. La capolista Anzio proverà a difendere il punto di vantaggio sulla Boreale nella trasferta non facile con il Quarto Municipio, che ha bisogno di due punti per la salvezza diretta. Stessa cosa per l'inseguitrice Boreale, con il Ladispoli nella parte alta della zona playout e a tre dal posto salvezza occupato dall'Astrea. Stessa situazione del Quarto per la Cimini, che attende in casa il Civitavecchia terzo e che vuole continuare a sperare nella rimonta impossibile, come pure la Maccarese impegnata in casa con il Cerveteri e a quattro punti dal secondo posto. Ultima chiamata per il Fiano, che contro l'Astrea vuole provare a rimontare i due punti che lo separano dalla zona playout, e il FalascheLavinio è chiamato a rispondere contro l'UniPomezia ormai salva.

ACADEMY LADISPOLI – BOREALE

AURELIANTICA AURELIO – CAMPUS EUR

FALASCHELAVINIO – UNIPOMEZIA

FIANO ROMANO – ASTREA

INDOMITA POMEZIA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA

NETTUNO – VIS SEZZE

POL. FAVL CIMINI – CIVITAVECCHIA

QUARTO MUNICIPIO – ANZIO

W3 MACCARESE – CITTA’ DI CERVETERI