Eccellenza Lazio girone A, l'anteprima della terza giornata

Ritorna l'Eccellenza Lazio e lo fa con la terza giornata di campionato, che già propone molte sfide interessanti. In vetta c'è già una partita importante tra Civitavecchia e Romulea, con la neopromossa Romulea che proverà a prendersi lo scalpo di un Civitavecchia che tenterà anche quest'anno la promozione. La capolista Rieti sfida in casa una Pescatori Ostia fanalino di coda ma che vuole provare a prendersi i suoi primi punti stagionali. Trasferta dura per l'altra capolista Pomezia, attesa dalla Luiss di mister Stendardo ferma in zona playout con un punto.

ASTREA - FAVL CIMINI (11.00)

LUISS - POMEZIA (11.00)

AURELIANTICAURELIO - VALMONTONE (11.00)

AUDACE - CAMPUS EUR (11.00)

CITIZEN ACADEMY - MACCARESE(11.00)

MONTESPACCATO - ACADEMY LADISPOLI(11.00)

VILLALBA - ARANOVA(11.00)

ROMULEA - CIVITAVECCHIA (11.00)

RIETI - PESCATORI OSTIA (15.00)