Eccellenza Lazio girone A, l'anteprima della sesta giornata

Torna il girone A di Eccellenza e per la sua sesta giornata ci sono sfide molto equilibrate. Nessuna delle prime cinque si sfida in scontri diretti, ma occhio alla sfida tra Campus EUR primo e Academy Ladispoli terzultimo, con la sorpresa di questo inizio stagione che prova a mantenere la sua posizione di capolista. A pari punti c'è il Pomezia, che in casa proverà a raccogliere i tre punti contro il Citizen Academy. Il Pescatori Ostia va a caccia dei suoi primi punti contro l'Astrea, mentre il Valmontone a secco di vittorie proverà a sgambettare il Rieti davanti ai suoi tifosi.

ARANOVA - AURELIANTICAURELIO

FAVL CIMINI VITERBO - SS ROMULEA

LUISS - VILLALBA OCRES MOCA

POMEZIA CALCIO - CITIZEN ACADEMY

VALMONTONE - SSA RIETI

W3 MACCARESE - AUDACE 1919

CAMPUS EUR - ACADEMY LADISPOLI

CIVITAVECCHIA - MONTESPACCATO

PESCATORI OSTIA - ASTREA