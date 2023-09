Eccellenza Lazio girone A, l'anteprima della quinta giornata

Torna l'Eccellenza e alla quinta giornata è già tempo tempo di sfide al vertice. Come quella tra Rieti e Campus EUR, con i primi a punteggio pieno in campionato che sfidano il Campus terzo, rivelazione di questo inizio di campionato. Nel posticipo c'è anche il Pomezia, che in trasferta proverà a prendersi i tre punti contro un Villalba balbettante. Ai piedi della zona playoff sfida interessante tra la matricola Romulea e l'Aranova, alla caccia di punti per accorciare sui primi posti.

ACADEMY LADISPOLI - PESCATORI OSTIA

ASTREA - LUISS

AUDACE - CIVITAVECCHIA

AURELIANTICAURELIO - W3 MACCARESE

CITIZEN ACADEMY - FAVL CIMINI VITERBO

MONTESPACCATO - VALMONTONE

ROMULEA - ARANOVA

VILLALBA - POMEZIA (15.00)

SSA RIETI - CAMPUS EUR (15.00)