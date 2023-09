Eccellenza Lazio girone A, l'anteprima della quarta giornata

Domenica di partite per il girone A di Eccellenza Lazio, e alcune molto interessanti. A partire dalla prima in classifica SSA Rieti, attesa dall'Academy Ladispoli in trasferta per mantenere il primato. Proverà ad approfittarne il Pomezia, che ospita l'Astrea. Per classifica la sfida più spettacolare sarà quella tra Campus EUR e Montespaccato, con i retrocessi dalla D che proveranno a strappare punti al sorprendente Campus, per ora terzo in classifica. La matricola meglio piazzata, la Romulea, andrà a Maccarese a sfidare la W3, mentre il Pescatori Ostia va a caccia del primo punto contro una Luiss in crisi.

AC. LADISPOLI - SSA RIETI

W3 MACCARESE - ROMULEA

PESCATORI OSTIA - LUISS

ARANOVA - CITIZEN ACADEMY

CAMPUS EUR - MONTESPACCATO

VALMONTONE - AUDACE

POMEZIA - ASTREA

FAVL CIMINI - VILLALBA

CIVITAVECCHIA - AURELIANTICAURELIO