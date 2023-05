Eccellenza Lazio, girone A: Il Ladispoli vince il derby con il Cerveteri e vince il playout

Non sono mancate le emozioni nel derby di playout tra Academy Ladispoli e Cerveteri, che visto trionfare il Ladispoli davanti ai suoi tifosi nei tempi supplementari. L'Academy infatti ha saputo gestire al meglio i momenti della partita, rimasta in bilico per tutti i novanta minuti dei tempi regolamentari. Una sfida comunque senza grosse occasioni, complice la tensione e le due squadre che hanno pensato più a difendersi che ad attaccare. L'occasione più grossa per chiuderla prima dei supplementari ce l'ha comunque avuta la squadra di casa, con Janku che neutralizza la grande occasione di Tollardo. Nel recupero Di Pietrantonio rischia di siglare il gol salvezza del Cerveteri, ma la beffa per gli ospiti si materializza nel primo tempo supplementare, con Perez che al 105' approfitta di un'uscita avventata del portiere ospite per poter concludere in mischia con una spettacolare semirovesciata. Il Ladispoli mantiene così la categoria, mentre il Cerveteri vede l'incubo Promozione materializzarsi nel derby.

ACADEMY LADISPOLI - CERVETERI 1-0 (105' Perez)