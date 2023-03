Eccellenza Lazio girone A, il Certosa batte il Colleferro e consolida il secondo posto

Ha rispettato le attese in quanto ad equilibrio il big match del girone B di Eccellenza Lazio tra Certosa e Colleferro, giocato come posticipo della ventinovesima giornata. A passare è stata la squadra di casa, il Certosa, trovando tre punti cruciali per consolidare il vantaggio proprio sul Colleferro a cinque punti e a cinque giornate dalla fine. In un primo tempo in cui le due squadre si sono studiate a lungo ci hanno provato più gli ospiti, pericolosi nel finale con Amici e Marini. Nel secondo tempo però i padroni di casa del Certosa rientrano con un altro piglio e al 24' colpiscono la traversa con Morgante. E' solo l'antipasto del gol, che al 27' arriva sugli sviluppi di un angolo grazie a Passiatore. Nel finale il Colleferro ci prova con Oduamadi ma non basta, e la partita da tripla va al Certosa.

CERTOSA - COLLEFERRO 1-0 (27'st Passiatore)