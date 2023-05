Eccellenza Lazio, girone A: i verdetti della stagione

Si è chiusa questo weekend la stagione 2022/2023 del girone A di Eccellenza Lazio, con un epilogo rimasto incerto fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. A trionfare nel girone A è stato l'Anzio, che all'ultima giornata battendo la W3 Maccarese ha chiuso un'appassionante lotta per il titolo condivisa sino all'ultimo con la Boreale, che dovrà invece disputare i playoff nazionali. La Boreale sfiderà negli spareggi i sardi del Budoni il 28 maggio. Ci sarà una sola sfida di playout in questo girone, con Ladispoli e Cerveteri che si sfideranno in casa del Cerveteri per stabilire chi resta in Eccellenza anche l'anno prossimo. Retrocesse direttamente invece FalascheLavinio, Fiano Romano e Indomita Pomezia, con il FalascheLavinio troppo distante dal Cerveteri per poter disputare i playout.

CAMPIONE (IN SERIE D): ANZIO

PLAYOFF NAZIONALI: BOREALE (prima fase vs Budoni il 28 maggio)

PLAYOUT: ACADEMY LADISPOLI, CERVETERI

RETROCESSE IN PROMOZIONE: FALASCHELAVINIO, FIANO ROMANO, INDOMITA POMEZIA