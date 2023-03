Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventottesima giornata

Grandi manovre in classifica nel girone A di Eccellenza Lazio, che anche questo weekend non ha smesso di regalare emozioni. L'Anzio ringrazia Fabio Ranieri per tre punti cruciali nel derby con il Nettuno, utili per mantenere i tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Proprio la Boreale seconda non ha perso il colpo e ha steso a domicilio il Campus EUR con un gol di Fonte, mentre il Civitavecchia si tiene in scia battendo l'Astrea grazie a Serpieri. Alle loro spalle non frena il passo la W3 Maccarese, sulle spalle di Damiani e Starace contro l'Aurelia. Si ferma invece il Primavera, con il Ladispoli che coglie un successo importante in chiave salvezza e vola a meno uno dal Nettuno fuori dalla zona playout. Nella zona salvezza trionfa il Cerveteri a scapito del FalascheLavinio e lo supera in classifica, mentre l'Indomita Pomezia torna a vincere dopo tre partite con il successo esterno sul campo del Fiano Romano.

ANZIO – NETTUNO 1-0

CAMPUS EUR – BOREALE 0-1

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – ACADEMY LADISPOLI 0-1

CITTA’ DI CERVETERI – FALASCHELAVINIO 1-0

QUARTO MUNICIPIO – POL. FAVL CIMINI 1-0

W3 MACCARESE – AURELIANTICA AURELIO 2-0

CIVITAVECCHIA – ASTREA 1-0

FIANO ROMANO – INDOMITA POMEZIA 0-2

UNIPOMEZIA – VIS SEZZE 3-0