Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventitreesima giornata

Torna il girone A di Eccellenza Lazio e lo fa con una lotta per il titolo che torna meno scontata. Nel big match di giornata infatti l'UniPomezia batte a sorpresa l'Anzio grazie alla doppietta di Rossi, in una sfida dai rimpianti fortissimi per l'Anzio, prima avanti 2-0 e in superiorità numerica e poi clamorosamente rimontato con tanto di espulsione di Fusaroli. Vince il Civitavecchia, di misura sul Fiano Romano grazie a Vittorini, e anche il C.S Primavera ora a meno sei. Notte fonda per l'Indomita Pomezia, che resta a fondoclassifica a dieci punti per colpa del 3-1 interno del Ladispoli, ora a due punti dalla salvezza.

ACADEMY LADISPOLI – INDOMITA POMEZIA 3-1

ASTREA – QUARTO MUNICIPIO 2-0

BOREALE – W3 MACCARESE 3-2

CAMPUS EUR – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-2

FALASCHELAVINIO – AURELIANTICA AURELIO 1-3

NETTUNO – POL. FAVL CIMINI 2-2

VIS SEZZE – CITTA’ DI CERVETERI 4-1

CIVITAVECCHIA – FIANO ROMANO 1-0

UNIPOMEZIA – ANZIO 3-2