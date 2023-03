Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventisettesima giornata

Torna l'Eccellenza e torna il girone A, con l'Anzio che finalmente mette fine alla sua crisi battendo in trasferta un buon Ladispoli con il gol di Giordani. Risponde pronto il Primavera, che in un rocambolesco 2-3 sul campo dell'Astrea si mantiene in scia dei primi. Il big match di giornata tra Civitavecchia e Boreale non vede vincitori, con Ferrari e Massimiani che si rispondono nel giro di quattro minuti per un pari che spedisce entrambe le squadre a meno tre dall'Anzio. In zona salvezza prende punti solo il Nettuno, che approfitta delle sconfitte delle altre per battere 2-0 il Cerveteri e volare a più quattro sulla zona playout.

ACADEMY LADISPOLI – ANZIO 0-1

ASTREA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 2-3

AURELIANTICA AURELIO – QUARTO MUNICIPIO 4-1

BOREALE – CIVITAVECCHIA 1-1

FALASCHELAVINIO – W3 MACCARESE 0-5

NETTUNO – CITTA’ DI CERVETERI 2-0

POL. FAVL CIMINI – INDOMITA POMEZIA 2-0

VIS SEZZE – CAMPUS EUR 2-0