Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventiseiesima giornata

Torna l'Eccellenza e nel girone A lo fa con una lotta per il titolo sempre più avvincente. Continuano infatti i problemi dell'Anzio, che si ferma ancora una volta, in uno stadio a porte chiuse, per mano di Castro, che regala all'Astrea una mattina da urlo. Alle sue spalle ne approfitta la Boreale, che nello scontro diretto con il C.S Primavera ringrazia Petrini e Demontis e vola ad un solo punto dalla capolista Anzio. Perde ancora l'Indomita Pomezia, che contro l'Aurelia cede con un netto 0-3 e scivola a dieci punti dalla zona playout, con lo scontro tra Ladispoli e Cerveteri che vede un 1-1 che mantiene tutte e due ben dentro la zona playout. Si prende i riflettori il Nettuno, che travolge a domicilio la W3 Maccarese con una cinquina esterna con Sbordone (doppietta) e Caronti (tripletta) mattatori.

ANZIO – ASTREA 0-1

CAMPUS EUR – UNIPOMEZIA 1-1

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – BOREALE 1-2

CITTA’ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI 1-1

CIVITAVECCHIA – VIS SEZZE (ore 15)

FIANO ROMANO – POL. FAVL CIMINI (ore 15)

INDOMITA POMEZIA – AURELIANTICA AURELIO 0-3

QUARTO MUNICIPIO – FALASCHELAVINIO 1-1

W3 MACCARESE – NETTUNO 2-5