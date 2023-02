Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventiquattresima giornata

Torna il girone A di Eccellenza Lazio e lo fa con il botto. La sorpresa di giornata è sicuramente la sconfitta dell'Anzio, che cede in casa per 1-3 al Vis Sezze nonostante il pareggio di Bencivenga su rigore. Non ne approfitta il C.S Primavera, che viene fermato in casa dall'UniPomezia nonostante i gol di Treiani e Montella e recupera un solo punto. Sale invece la Boreale, che è corsara a Cerveteri per 3-1 grazie ai gol di Castellano, Casavecchia e Leonardi. In zona salvezza colpo dell'Indomita Pomezia, che schianta con un netto 3-0 il Nettuno e si rilancia, così come il FalascheLavinio che va a -6 dalla salvezza con la vittoria di misura esterna sul campo della Cimini.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – UNIPOMEZIA 2-2

CITTA’ DI CERVETERI – BOREALE 1-3

CIVITAVECCHIA – CAMPUS EUR (ore 15)

FIANO ROMANO – AURELIANTICA AURELIO (ore 15)

INDOMITA POMEZIA – NETTUNO 3-0

POL. FAVL CIMINI – FALASCHELAVINIO 0-1

QUARTO MUNICIPIO – ACADEMY LADISPOLI 2-3

W3 MACCARESE – ASTREA 4-1