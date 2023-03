Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio non smette di regalare emozioni. In prima battuta è la partita della capolista Anzio, che nel derby con il FalascheLavinio va sotto di due gol ma riesce a pareggiarla sul 3-3 grazie alla doppietta di Regolanti, mostrando grande cuore. Chi ne approfitta è la Boreale, ora a meno uno dalla vetta e che vince una sfida complicata contro l'UniPomezia grazie al gol in avvio di De Montis. Si ferma il Civitavecchia, che contro il Ladispoli non va oltre l'1-1. Il Nettuno in zona salvezza ferma proprio la quarta in classifica C.S Primavera, ma così facendo permette al Campus EUR, vittorioso sul campo dell'Astrea, di accorciare a tre punti proprio dal Nettuno fuori dalla zona playout.

ACADEMY LADISPOLI – CIVITAVECCHIA 1-1

ASTREA – CAMPUS EUR 2-3

AURELIANTICA AURELIO – CITTA’ DI CERVETERI 3-1

BOREALE – UNIPOMEZIA 1-0

FALASCHELAVINIO – ANZIO 3-3

INDOMITA POMEZIA – QUARTO MUNICIPIO 1-3

NETTUNO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 1-1

POL. FAVL CIMINI – W3 MACCARESE 1-1

VIS SEZZE – FIANO ROMANO 1-0