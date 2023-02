Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventiduesima giornata

Si chiude la ventiduesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio, come sempre il più combattuto dei due gironi laziali. Anche qui però la capolista conferma la sua vetta, con l'Anzio che si disfa di misura grazie a Giordani del Campus EUR e sale a più otto sulla diretta inseguitrice C.S Primavera, che nello scontro diretto con il Civitavecchia rimedia un pareggio coni gol di Montella e Vittorini. Ne approfitta per accorciare la Boreale, che sbanca il Quarto Municipio e aggancia il Civitavecchia al terzo posto, a soli due punti dal Primavera. In zona retrocessione si rialza il FalascheLavinio, vittorioso nella trasferta di Fiano e ora a solo meno tre punti dai playout.

ANZIO – CAMPUS EUR 1-0

AURELIANTICA AURELIO – NETTUNO 4-2

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – CIVITAVECCHIA 1-1

CITTA’ DI CERVETERI – UNIPOMEZIA 2-2

INDOMITA POMEZIA – ASTREA 1-2

POL. FAVL CIMINI – ACADEMY LADISPOLI 1-0

QUARTO MUNICIPIO – BOREALE 0-2

W3 MACCARESE – VIS SEZZE 3-3

FIANO ROMANO – FALASCHELAVINIO 0-1