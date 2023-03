Eccellenza Lazio girone A, i risultati della venticinquesima giornata

Tanti pareggi nella venticinquesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio, in attesa della sfida pomeridiana tra Civitavecchia e UniPomezia. Il big match tra Anzio e Boreale non delude, con un 2-2 che fa più comodo alla capolista che alla Boreale. Merito di Giordani, autore dei due gol che hanno regalato un punto agli anziati. Il Cerveteri pareggia con l'Astrea in trasferta con un 3-3 pirotecnico. Non dà continuità alla vittoria della scorsa settimana l'Indomita Pomezia, che perde la fondamentale sfida salvezza con il FalascheLavinio e probabilmente si condanna ad abbandonare la lotta playout.

ACADEMY LADISPOLI – W3 MACCARESE 2-2

ASTREA – CITTA’ DI CERVETERI 3-3

AURELIANTICA AURELIO – POL. FAVL CIMINI 2-1

BOREALE – ANZIO 2-2

CAMPUS EUR – FIANO ROMANO 1-1

FALASCHELAVINIO – INDOMITA POMEZIA 1-0

NETTUNO – QUARTO MUNICIPIO 2-2

VIS SEZZE – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-0