Eccellenza Lazio girone A, i risultati della trentunesima giornata

Serata di feste e in vetta per la Boreale, che in attesa del posticipo dell'Anzio di domani con la Cimini stende il Fiano Romano grazie al gol di Pesciallo e si prende la testa del girone A di Eccellenza Lazio. Resiste al terzo posto nella corsa al titolo il Civitavecchia, che si aggrappa a Vittorini per battere di misura il FalascheLavinio. Successi anche per le inseguitrici dell'Anzio, con l'Aurelia che regola nello scontro diretto il Primavera e la Maccarese che resta a meno sette dalla vetta grazie alla doppietta di Madeddu. In zona salvezza colpaccio dell'Indomita Pomezia, che continua a sperare in una salvezza quasi impossibile.

