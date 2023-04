Eccellenza Lazio girone A, i risultati della trentesima giornata

La trentesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio si apre all'insegna della conservazione, con l'Anzio che batte l'Aurelia grazie al gol di Regolanti e mantiene la vetta dagli attacchi della Boreale, che ringrazia Amico e resta in scia. Alle sue spalle si rialzano Maccarese e Primavera, i primi battendo l'Indomita Pomezia ultima ma non ancora condannata dalla matematica e i secondi con il gol di Orlandi che spezza la resistenza del FalascheLavinio. In zona salvezza si scuote il Campus EUR, vittorioso nello scontro diretto col Ladispoli e ora a pari punti con il Nettuno in zona salvezza diretta. Due pareggi invece per Cerveteri e Fiano, con quest'ultimi che restano al penultimo posto in classifica.

ANZIO – AURELIANTICA AURELIO 1-0

CAMPUS EUR – ACADEMY LADISPOLI 2-1

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – FALASCHELAVINIO 1-0

CITTA’ DI CERVETERI – POL. FAVL CIMINI 0-0

CIVITAVECCHIA – NETTUNO (ore 16)

FIANO ROMANO – QUARTO MUNICIPIO 1-1

UNIPOMEZIA – ASTREA (ore 16)

VIS SEZZE – BOREALE 0-1

W3 MACCARESE – INDOMITA POMEZIA 2-0