Eccellenza Lazio girone A, i risultati della trentaduesima giornata

Colpo in testa alla classifica del girone A di Eccellenza Lazio, con l'Anzio che si riprende la vetta con un roboante poker inferto all'ormai retrocessa Indomita, guidata dalla tripletta di Giordani. A fermarsi è infatti la Boreale, sorpresa in casa dall'Astrea dalla doppietta di Stanzione e ora a meno uno dalla vetta occupata dall'Anzio, a sole tre giornate dalla fine. Una tripletta di Damiani dà alla W3 Maccarese la chance di accorciare sul secondo posto a meno quattro, in attesa del Civitavecchia che nel posticipo potrebbe andare ad un clamoroso meno tre dalla vetta. In zona playout successo per il Ladispoli, che resta a tre punti di distanza dalla salvezza diretta.

ANZIO – INDOMITA POMEZIA 4-1

BOREALE – ASTREA 1-2

CAMPUS EUR – FALASCHELAVINIO 2-0

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – POL. FAVL CIMINI 1-1

CITTA’ DI CERVETERI – QUARTO MUNICIPIO 1-1

FIANO ROMANO – W3 MACCARESE 1-3

VIS SEZZE – ACADEMY LADISPOLI 0-1

CIVITAVECCHIA – AURELIANTICA AURELIO

UNIPOMEZIA – NETTUNO