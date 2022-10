Eccellenza Lazio girone A, i risultati della settima giornata

Giornata ricca di gol nel girone A di Eccellenza, con la Polisportiva Cimini ad aprire le danze. La squadra laziale ha inflitto un durissimo 0-5 al FalascheLavinio, con cinque marcatori diversi in rete e condannando il Lavinio all'ultimo posto per un'altra giornata. Restano al loro posto anche Aurelio Antico Aurelio e Civitavecchia. La neopromossa Aurelio batte in casa l'altra matricola Fiano Romano grazie alla splendida tripletta di Fofi e mantiene la vetta, mentre il Civitavecchia raccoglie la terza vittoria di fila con un roboante 4-2 sul campo del Campus EUR, con Vittorini ancora protagonista. Fermi sul pari Anzio e Nettuno, rispettivamente contro Vis Sezze e Indomita Pomezia. Nella zona playout si registrano anche i pareggi di Cerveteri e Quarto Municipio, con il Quarto che trova un buon punto in trasferta a Ladispoli mentre il Cerveteri blocca in trasferta la Boreale. In attesa del posticipo tra UniPomezia e C.S Primavera sale la Maccarese, che supera in trasferta l'ostacolo Astrea.

Academy Ladispoli - Quarto Municipio 0-0

Astrea - W3 Maccarese 1-2

Aurelia Antico Aurelio - Fiano Romano 3-1

Boreale - Cerveteri 1-1

Campus EUR - Civitavecchia 2-4

FalascheLavinio - Cimini 0-5

Nettuno - Indomita Pomezia 1-1

Vis Sezze - Anzio 0-0