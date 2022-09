Eccellenza Lazio girone A, i risultati della seconda giornata

Tanti match nella mattina dell'undici settembre per la seconda giornata del girone A di Eccellenza Lazio. Sono due le squadre che si prendono la vetta del girone con la seconda vittoria in altrettante partite, e la prima in classifica è la matricola terribile Nettuno. La campionessa del girone C di Promozione Lazio ha iniziato l'Eccellenza col botto, inanellando due vittorie consecutive e battendo oggi il Ladispoli con un gol dell'ala Sbordone al 40' del primo tempo. L'altra capolista è il Civitavecchia, che in trasferta a Maccarese ha conquistato la vittoria con un'altra doppietta dell'implacabile bomber Vittorini. Arrivano nelle zone alte i due pareggi di giornata, con l'Aurelia Antico Aurelio che nel finale impatta sul 2-2 contro la Boreale, che con la vittoria sarebbe salita in testa alla classifica, e il pareggio tra Cerveteri e Centro Sportivo Primavera. Qualche rimpianto però per il C.S Primavera, che dopo aver risposto al 50' con Nardini al vantaggio di Toscano ha sbagliato il rigore del possibile 1-2 con Montella al 57'. Nel derby di Pomezia tra Indomita e Uni prevale invece l'Indomita Pomezia, che regola con un netto 3-1 i cugini retrocessi dalla serie D la scorsa stagione. Prime vittorie per l'Astrea e la Vis Sezze, entrambe in trasferta. L'Astrea ha superato il FalascheLavinio, ancora fermo a zero punti, con un netto 0-3, mentre la Vis Sezze espugna il campo della Cimini con un gol su cross di Haxhi ad inizio match. Primi tre punti anche per il Quarto Municipio, che travolge il Campus Eur con un poker ispirato da una doppietta di Ferrone. Chiude la carrellata di partite il successo esterno dell'Anzio contro il Fiano Romano in un 2-3 tirato fino agli ultimi minuti.

Nettuno - US Ladispoli 1-0 (40'pt Sbordone)

Cerveteri - C.S Primavera 1-1 (12'pt rig. Toscano (C), 50'st Nardini (P)

Polisportiva Cimini - Vis Sezze 0-1 (12'pt Haxhi)

Fiano Romano - Anzio 2-3 (14'pt De Falco (A), 45'pt Serratore (F), 18'st e 28'st Celli (A), 29'st Passeri (F)

W3 Maccarese - Civitavecchia 0-2

Quarto Municipio - Campus EUR 4-1

Indomita Pomezia - UniPomezia 3-1

FalascheLavinio - Astrea 0-3

Aurelia Antico Aurelio - Boreale Donorione 2-2

CLASSIFICA GIRONE A:

Nettuno 6

Civitavecchia 6

Boreale 4

Aurelia Antico Aurelio 4

Centro Sportivo Primavera 4

Quarto Municipio 3

Indomita Pomezia 3

Campus Eur 3

Unipomezia 3

Anzio 3

Vis Sezze 3

Astrea 3

Fiano Romano 1

US Ladispoli 1

Cerveteri 1

Polisportiva Cimini 0

W3 Maccarese 0

FalascheLavinio 0