Eccellenza Lazio girone A: I risultati della quinta giornata

Con la domenica torna l'Eccellenza girone A, ferma lo scorso weekend per via della pausa e che si chiuderà questo pomeriggio con il posticipo tra Civitavecchia e il C.S Primavera. Ad aprire la giornata è la sfida tra UniPomezia e Cerveteri, con i pometini che sono tornati alla vittoria in maniera roboante. Protagonista Valle, autore della tripletta che ha issato l'UniPomezia al temporaneo quarto posto in classifica. Si rialza il FalascheLavinio, che dopo il cambio allenatore supera la matricola Fiano Romano e aggancia la Cimini al penultimo posto, che ferma il Ladispoli in trasferta con Catese che risponde al rigore ospite di Marinaro. In attesa del risultato del C.S Primavera l'Aurelio Antica Aurelio sale in vetta battendo in trasferta il Nettuno nella sfida tra neopromosse con una doppietta di Fofi. C'è gioia anche per l'Anzio, quinto in classifica, che ringrazia il primo gol di Regolanti e supera per 3-1 il Campus EUR, raccogliendo tre punti preziosi in trasferta. Successi esterni anche per W3 Maccarese e Quarto Municipio, mentre l'Astrea in casa regola per 2-1 l'Indomita Pomezia.

LADISPOLI - CIMINI 1-1 (17’rig. Marinaro, 8’st Catese)

ASTREA - INDOMITA POMEZIA 2-1

CAMPUS EUR - ANZIO 1-3

BOREALE - QUARTO MUNICIPIO 1-2

VIS SEZZE - W3 MACCARESE 2-4

FALASCHELAVINIO - FIANO ROMANO 2-1

NETTUNO - AURELIO ANTICA AURELIO 1-3

UNIPOMEZIA - CERVETERI 3-0