Eccellenza Lazio girone A: i risultati della quattordicesima giornata

Nel girone A di Eccellenza Lazio continua la marcia dell'Anzio, che non senza fatica supera in casa la Polisportiva Cimini ringraziando la doppietta decisiva di Giordani. Tiene il ritmo delle prime il C.S Primavera, che batte in casa la matricola terribile Aurelia. Vittorie anche per Boreale e W3 Maccarese, mentre continua la crisi dell'Indomita Pomezia che cede nello scontro salvezza al Cerveteri e resta all'ultimo posto in classifica.

ANZIO - CIMINI 3-2

CAMPUS EUR - NETTUNO 0-1

CERVETERI - INDOMITA POMEZIA 2-1

FIANO ROMANO - BOREALE 0-1

VIS SEZZE - ASTREA 2-0

W3 MACCARESE - QUARTO MUNICIPIO 3-2

C.S PRIMAVERA - AURELIO ANTICA AURELIO 2-1