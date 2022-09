Eccellenza Lazio girone A, i risultati della quarta giornata

Resta invariata la vetta del girone A anche dopo la quarta giornata. A comandare è sempre il Centro Sportivo Primavera, che in trasferta contro la matricola Fiano Romano trova la vittoria grazie ad un gol di Calenda nel finale di primo tempo. Successo anche per il Nettuno, che in trasferta contro il FalascheLavinio prolunga la crisi della squadra laziale. I nettunensi sono andati anche in vantaggio per 0-2 con i gol di Castro e Loria, salvo farsi agguantare sul pareggio da Ranieri e dal rigore di Pirazzi per poi gioire nel recupero con il gol provvidenziale di Scardola. A chiudere il podio l'Aurelio Antico Aurelio, travolgente per 4-1 in casa contro l'Academy Ladispoli grazie alla doppietta di Racaniello. Prima vittoria in campionato per la W3 Maccarese, e prosegue l'inizio di campionato non esaltante dell'UniPomezia che proprio con la W3 cede 2-1 per i gol di Troccoli e Damiani. Tre pareggi nella quinta giornata, con la Vis Sezze bloccata dal Quarto Municipio e la doppietta di Mancini che regala il pareggio all'Astrea contro la Cimini, e con la Boreale che pareggiando con l'Indomita mantiene la sua imbattibilità. C'è gioia anche per l'Anzio, che rimonta il Civitavecchia con il gol di Giordani, e il Campus EUR, che regola il Cerveteri in trasferta.

ANZIO – CIVITAVECCHIA 2-1

AURELIANTICA AURELIO – ACADEMY LADISPOLI 4-1

CITTA’ DI CERVETERI – CAMPUS EUR 0-2 (Giusto, Amadio)

FALASCHELAVINIO – NETTUNO 2-3 (10’pt Loria (N), 22’pt Castro (N), 43’pt Ranieri (F), 23’st Pirazzi (rig) (F), 48’st Scardola (N)

FIANO ROMANO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-1 (43' Calenda)

INDOMITA POMEZIA – BOREALE 1-1

POL. FAVL CIMINI – ASTREA 2-2

QUARTO MUNICIPIO – VIS SEZZE 1-1

W3 MACCARESE – UNIPOMEZIA 2-1