Eccellenza Lazio girone A, i risultati della nona giornata

Si è conclusa la nona giornata del girone A di Eccellenza Lazio.

Il Pomezia vola in testa da solo

Nessun problema per il Pomezia, che travolge 5-0 in trasferta l'ultima in classifica Audace con i gol di Massella, Corsetti e Palombi e vola al primo posto a più due sul Campus EUR. Il Campus è stato fermato in casa dal Civitavecchia in un pirotecnico 3-3, mentre la W3 Maccarese appaiata frena in trasferta contro il Ladispoli. Vittoria larghissima per il Montespaccato, che si rilancia con un 7-2 guidato da De Marchis contro l'FC Viterbo.

Ancora una sconfitta per il Pescatori Ostia

Continua il pessimo avvio del Pescatori Ostia, sconfitto dal Valmontone in trasferta con il gol di Laurenti. Per fortuna degli ostiensi non vanno lontano le rivali dirette, con l'Audace che viene travolta 5-0 dal Pomezia e il Citizen Academy che cede in casa al Villalba lo scontro salvezza.

I tabellini

ACADEMY LADISPOLI - W3 MACCARESE 1-1

AUDACE - POMEZIA 0-5

AURELIANTICAURELIO - LUISS 2-1

CITIZEN ACADEMY - VILLALBA 0-2

MONTESPACCATO - FAVL CIMINI VITERBO 7-2

ROMULEA - ASTREA 1-1

VALMONTONE - PESCATORI OSTIA 1-0

CAMPUS EUR - CIVITAVECCHIA 3-3

SSA RIETI - ARANOVA (14.30)