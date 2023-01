Eccellenza Lazio girone A, i risultati della diciassettesima giornata

La sosta non ferma la marcia dell'Anzio, che al ritorno alle competizioni vince una trasferta dura come quella contro la W3 Maccarese grazie ai gol di Giordani e Regolanti. Si ferma a sorpresa il Civitavecchia, ora a tre punti dalla vetta, bloccato da una coriacea Indomita Pomezia fanalino di coda che si aggrappa al gol di Vespa. Alle spalle del secondo posto accorciano C.S Primavera e Boreale, entrambe vincenti in trasferta sui campi di Quarto Municipio e Nettuno. L'unico acuto in zona retrocessione lo dà il Fiano Romano, che con Delgado e Maggesebatte in una tesissima sfida salvezza il Cerveteri e stacca di tre punti il FalascheLavinio penultimo, che pure ha fermato la Vis Sezze grazie a Nanni.

LADISPOLI - ASTREA 1-1

AURELIA ANTICA AURELIO - UNIPOMEZIA 0-0

FALASCHELAVINIO - VIS SEZZE 1-1

FIANO ROMANO - CERVETERI 2-0

INDOMITA POMEZIA - CIVITAVECCHIA 1-1

NETTUNO - BOREALE 1-3

CIMINI - CAMPUS EUR 1-1

QUARTO MUNICIPIO - C.S PRIMAVERA 0-1

W3 MACCARESE - ANZIO 0-2