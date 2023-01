Eccellenza Lazio girone A, i risultati della diciannovesima giornata

Si è conclusa con le vittorie di W3 Maccarese e il dominio nel derby di Pomezia dell'UniPomezia la diciannovesima giornata di Eccellenza Lazio, che ha visto pochi pareggi e tanti risultati di rilievo. In testa è sempre più fuga per l'Anzio, che aumenta ad otto i punti di vantaggio sul Civitavecchia grazie al 3-1 interno con il Fiano Romano. Aggancia la seconda piazza il C.S Primavera, che passa in casa per 3-0 grazie ad una splendida doppietta di Montella. In zona retrocessione fa punti solo l'Academy Ladispoli, che ferma in casa la matricola Nettuno ed aumenta a 3 i punti di vantaggio sul FalascheLavinio sconfitto dall'Astrea.

ACADEMY LADISPOLI – NETTUNO 1-1

ANZIO – FIANO ROMANO 3-1

ASTREA – FALASCHELAVINIO 3-1

BOREALE – AURELIANTICA AURELIO 1-1

CAMPUS EUR – QUARTO MUNICIPIO 0-0

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – CITTA’ DI CERVETERI 3-0

VIS SEZZE – POL. FAVL CIMINI 2-1

CIVITAVECCHIA – W3 MACCARESE 0-1

UNIPOMEZIA – INDOMITA POMEZIA 5-1