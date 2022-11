Eccellenza Lazio girone A, i risultati della decima giornata

Continua la corsa promozione nel girone A di Eccellenza Lazio, con risultati alterni per le squadre all'inseguimento del Civitavecchia capolista. A vincere è l'Anzio, che ringrazia la doppietta di Giordani che stende per 4-1 l'Academy Ladispoli. Perde invece l'Aurelia nonostante il gol del solito Fofi, battuta per 2-1 da un coriaceo Quarto Municipio. Sorride anche la W3 Maccarese, che supera di misura in casa della penultima FalascheLavinio, mentre l'UniPomezia viene fermata in trasferta dal fanalino di coda Fiano Romano. Nel big match di alta classifica c'è un 2-2 con tanto di gol nel finale per gli ospiti in C.S Primavera - Astrea, mentre Sbordone e Teti si rispondono a vicenda nell'1-1 tra Cerveteri e Nettuno. Esce dalla zona playout il Campus EUR, aiutato nello scontro diretto dai gol di Rondoni e Giusto che condannano la Vis Sezze ad essere sorpassata proprio dai romani.

ANZIO - LADISPOLI 4-1

CAMPUS EUR - VIS SEZZE 2-0

CERVETERI - NETTUNO 1-1

FIANO ROMANO - UNIPOMEZIA 1-1

QUARTO MUNICIPIO - AURELIA ANTICA AURELIO 2-1

W3 MACCARESE - FALASCHELAVINIO 1-0

C.S PRIMAVERA - ASTREA 2-2

INDOMITA POMEZIA - POLISPORTIVA CIMINI