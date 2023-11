Eccellenza Lazio girone A, i risultati della decima giornata: la Luiss travolge l'Audace, il Campus EUR sale al primo posto

Si è conclusa la decima giornata del girone A di Eccellenza Lazio.

Frena il Pomezia, è aggancio Campus EUR

Il Pomezia primo in classifica frena in casa contro un Montespaccato reduce dal 7-2 inferto al Viterbo. Un pareggio a reti bianche che permette al Campus EUR, forte del successo esterno contro la W3 Maccarese firmato da Necci, di agganciare proprio i pometini in vetta alla classifica del girone A. Mancano le loro chance di recuperare sul Pomezia Rieti e Aurelia, i primi battuti dai gol di Cissé e Kordic a Viterbo i secondi fermati in trasferta dall'Astrea.

Continuano le crisi di Audace e Ladispoli

In una zona salvezza che vedrà tante partite nei posticipi cedono ancora Audace e Ladispoli. La Luiss approfitta della crisi dell'Audace per rilanciarsi con un secco 3-0 con i gol di Franchi, D'Angolo e De Vincenzi. Stessa sorte per l'Academy Ladispoli ma risultato diverso, con l'Aranova che sfrutta i due gol di Teti per uscire dalla zona playout.

I tabellini

ARANOVA – ACADEMY LADISPOLI 2-0

ASTREA – AURELIANTICAURELIO 0-0

LUISS – AUDACE 3-0

FC VITERBO – SSA RIETI 2-1

POMEZIA – MONTESPACCATO 0-0

VILLALBA OCRES MOCA – ROMULEA 1-1

W3 MACCARESE – CAMPUS EUR 0-1

CIVITAVECCHIA – VALMONTONE 1921 (15.30)

PESCATORI OSTIA – CITIZEN ACADEMY (15.30)