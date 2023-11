Eccellenza Lazio girone A, i risultati dell'undicesima giornata: l'Aranova frena il Campus EUR, crollo LUISS

Si è conclusa l'undicesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio

La lotta per il titolo: frena il Campus EUR

Frena a sorpresa il Campus EUR, che contro l'Aranova si fa recuperare il vantaggio iniziale da Monteforte e con questo pareggio complica le sue ambizioni di alta classifica, con il Pomezia che nel posticipo tenterà il sorpasso. Domina il Montespaccato, che continua il suo momento positivo stracciando con un tris la Luiss, mentre l'FC Viterbo viene fermato in trasferta dal Ladispoli, nonostante la doppietta di Papé Cissé.

La lotta salvezza: l'Audace esce dalle sabbie mobili

In zona salvezza si risollevano Audace e Villalba, i primi battendo in casa l'Astrea con i gol di Ferrante e Montesi, i secondi corsari contro l'Aurelianticaurelio grazie a Lalli. Perde il Citizen Academy, battuto per 3-0 dalla Romulea, mentre l'ultima in classifica Pescatori Ostia giocherà nel posticipo con il Civitavecchia.

I tabellini

ACADEMY LADISPOLI - FC VITERBO 3-3

AUDACE - ASTREA 2-0

AURELIANTICAURELIO - VILLALBA 0-1

MONTESPACCATO - LUISS 3-0

ROMULEA - CITIZEN ACADEMY 3-0

VALMONTONE - W3 MACCARESE 1-1

CAMPUS EUR - ARANOVA 1-1

CIVITAVECCHIA - PESCATORI (15.30)

SSA RIETI - POMEZIA (15.30)