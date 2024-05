Eccellenza Lazio girone A, i risultati dell'ultima giornata: sarà spareggio tra Rieti e Maccarese per la D!

In uno dei gironi più avvincenti degli ultimi anni di dilettanti laziali non stupisce che anche l'ultima giornata del girone A di Eccellenza Lazio abbia regalato tante emozioni. Le prime della classe W3 Maccarese e SSA Rieti hanno fatto bene "i compiti per casa", la W3 battendo con doppietta di Damiani e gol di Ferrari e Ferraro la Luiss già salva, il Rieti con De Fato, Rossi e Alessandro che hanno calato il tris sull'Aurelianticaurelio. I penitenziari dell'Astrea si prendono una salvezza sudata e meritata battendo 2-1 il Civitavecchia con Mariani e Castro, condannando così alla Promozione l'Audace, demolito in casa dal Montespaccato che nel 6-1 esterno mostra tutta la furia di aver mancato la promozione di un solo punto. Sarà quindi tra Villalba e Academy Ladispoli l'unico playout del girone, ancora da definire orari e date sia per i playout che per lo spareggio decisivo tra Rieti e Maccarese, da disputare in campo neutro.

I risultati

ASTREA - CIVITAVECCHIA 2-1

AUDACE - MONTESPACCATO 1-6

AURELIANTICAURELIO - SSA RIETI 0-3

FAVL CIMINI VITERBO - PESCATORI OSTIA 4-0

LUISS - W3 MACCARESE 0-4

POMEZIA - ARANOVA 2-2

SS ROMULEA - ACADEMY LADISPOLI 4-1

VILLALBA - VALMONTONE 2-1

CITIZEN ACADEMY - CAMPUS EUR 1-2

I verdetti

SSA RIETI, W3 MACCARESE: SPAREGGIO IN CAMPO NEUTRO PER LA PROMOZIONE IN SERIE D

PLAYOUT: VILLALBA, ACADEMY LADISPOLI

RETROCESSIONE: AUDACE, PESCATORI OSTIA, CITIZEN ACADEMY